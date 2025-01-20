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دونالد ترامب يتعهد برفع العلم الأمريكى فوق كوكب المريخ

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دونالد ترامب يتعهد برفع العلم الأمريكى فوق كوكب المريخ

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندى

الإثنين، 20 يناير 2025 07:50 م

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف ترفع العلم الأمريكي فوق كوكب المريخ.

وقال في كلمته خلال حفل تنصيبه اليوم الإثنين، إن لا أمة مثل امتنا ولا طموح مثل طموحنا.

وأدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القسم رئيسا رقم 47 للولايات المتحدة الأمريكية فى حفل تنصيب داخل مبنى الكابيتول فى العاصمة واشنطن.

ووضع يديه على نسختين من الإنجيل، إحداهما منحتها له والدته فى عام 1955.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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