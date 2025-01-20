شكرا لقرائتكم خبر عن دونالد ترامب يتعهد برفع العلم الأمريكى فوق كوكب المريخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندىالإثنين، 20 يناير 2025 07:50 م
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف ترفع العلم الأمريكي فوق كوكب المريخ.
وقال في كلمته خلال حفل تنصيبه اليوم الإثنين، إن لا أمة مثل امتنا ولا طموح مثل طموحنا.
وأدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القسم رئيسا رقم 47 للولايات المتحدة الأمريكية فى حفل تنصيب داخل مبنى الكابيتول فى العاصمة واشنطن.
ووضع يديه على نسختين من الإنجيل، إحداهما منحتها له والدته فى عام 1955.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز