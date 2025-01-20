شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب عن اتفاق غزة: قبل يوم واحد من رئاستى أعدت الرهائن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سأكون صانع سلام وموحد، قائلا: قبل يوم واحد من رئاستي أعدت الرهائن لعوائلهم في الشرق الأوسط".

وانتقد ترامب خلال كلمته بعد تنصيبه رسميا، تعامل ادارة بايدن دون تسميته مع الكوارث الطبيعية في داخل الولايات المتحدة ومن بينها حرائق لوس انجلوس.

وأدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القسم رئيسا رقم 47 للولايات المتحدة الأمريكية فى حفل تنصيب داخل مبنى الكابيتول فى العاصمة واشنطن.

ووضع ترامب يديه على نسختين من الإنجيل، إحداهما منحتها له والدته فى عام 1955.

وخلال المراسم قال الرئيس واضعا يده على (الكتاب المقدس): " أقسم (أو أقر) بأنني سوف أقوم بتنفيذ متطلبات منصب رئيس الولايات المتحدة بكل أمانة، وبكل ما أستطيع سأدافع وأحافظ وأحمي دستور الولايات المتحدة الأمريكية.

وتمكنت مصر بمشاركة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، من الوصول إلى اتفاق بين قوات الاحتلال الإسرائيلية، والفصائل الفلسطينية لوقف إطلاق النار في غزة.

وبعد 471 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تمكنت مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، من توفيق قوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية، على اتفاق يوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن بين الطرفين.

ودخل وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ رسمياً، الأحد، بتأخير ساعتين و45 دقيقة عن الموعد المقرر بعد تعقيدات اللحظات الأخيرة التي هددت تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، بسبب تأخر إعلان أسماء المحتجزات الإسرائيليات المقرر الإفراج عنهن في اليوم الأول.

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