شكرا لقرائتكم خبر عن القاضى جون روبرتس.. وصفه ترامب بـ"الكارثة" فى 2016 فلقنه قسم التنصيب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

أدى دونالد ترامب اليمين الدستورية رئيسا رقم 47 للولايات المتحدة اليوم الاثنين، واضعا يده على نسختين من الإنجيل حملتهما زوجته ميلانيا ترامب، ولكن يبدو أن القاضى الذى لقنه القسم كان أكثر لفتا للانتباه، إذ لعب دورا محوريا وربما مفاجئا فى جعل ولاية ترامب الثانية ممكنة، وهو القاضي جون روبرتس.

وقالت صحيفة "ذا بوليتكو" الأمريكية أن محكمة روبرتس أصدرت عدد من القرارات التي أثرت بشكل كبير على مسار حملة ترامب لعام 2024. كان الأول حكمًا بالإجماع في مارس والذي منع الجهود في الولايات لإبعاد ترامب عن الاقتراع بناءً على حكم الدستور الذي يحظر على المتمردين تولي المناصب العامة. وكان الثاني حكمًا 6-3 في يوليو بشأن الحصانة الرئاسية مما أدى إلى تعقيد وتأخير القضية الجنائية الفيدرالية ضده لمحاولته قلب الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.



ورغم العقبات الكبرى التي أزالتها المحكمة العليا لترامب على مدار العام الماضي، إلا أن ترامب وروبرتس كانا على علاقة صعبة منذ فترة طويلة. في عام 2016، عندما كان مرشحًا، وصف ترامب روبرتس بأنه "كارثة مطلقة" و"مخزية".

وبعد عامين، اشتبك الرجلان علنًا حول ميل ترامب إلى مهاجمة القضاة واتهامهم بالحكم لأسباب سياسية حزبية. وأصدر روبرتس بيانًا عامًا غير عادي يدافع فيه عن زملائه، وكتب: "ليس لدينا قضاة أوباما أو قضاة ترامب، أو قضاة بوش أو قضاة كلينتون".

رد ترامب: "آسف يا رئيس القضاة جون روبرتس، لكن لديك بالفعل قضاة أوباما"، منتقدًا النجاحات التي حققتها الجماعات الليبرالية في توجيه التحديات لسياساته المتعلقة بالهجرة نحو القضاة الذين اعتبروهم متقبلين.

ومن المتوقع أن تصل موجة أخرى من هذه التحديات إلى المحكمة العليا في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، حيث يسعى معارضو سياسات ترامب بشأن الهجرة والبيئة وحقوق المتحولين جنسياً وقضايا أخرى إلى منع الإجراءات التنفيذية التي من المقرر أن يصدرها الرئيس القادم على الفور تقريبًا.