شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي أمريكي: ترامب يسعى لإدخال رجال أعمال بإدارته ودعم الشركات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

علق الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي الأمريكي، على حفل تنصيب دونالد ترامب الرئيس الأمريكى الجديد، قائلا: "تم عقد الحفل قى مكان مغلق على غير المعتاد بسبب درجات الحرارة والمخاوف الأمنية من محاولة جديدة لاغتياله، كما أن أعضاء الكونجرس الذين حضروا الحفل كانوا من الحزبين".

وأضاف ماك شرقاوي خلال مداخلة من واشنطن ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة، أن هناك مظهرا ديمقراطيا فى الحفل، وترامب ظهر متحفزا وبدأ بكلمته بأن الولايات المتحدة ستعود إلى العصر الذهبى، وانتقد الحكومة والإدارة السابقة.

ولفت ماك شرقاوي إلى أننا سنجد سيلا من القرارات التنفيذية معدة سلفا لتوقيعها، مؤكدا أن حفل التنصيب بطعم تكنولوجى، حيث يريد ترامب أن يدخل الكثير من رجال الأعمال فى الإدارة الجديدة ويدعم الشركات الأمريكية حتى يزدهر الاقتصاد ويعود ترامب بقوة.

تابع ماك شرقاوى، ترامب استغل الفرصة فى إذابة الجليد ما بينه وبين الإدارة الصينية، ويريد أن يكون هناك تفاهمات وليس كل شئ تصادمى.