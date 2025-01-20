شكرا لقرائتكم خبر عن المستشارة أمل عمار تشارك فى احتفالية اليوم العربى لكبار السن والان مع تفاصيل الخبر

شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة في القاهرة في فعاليات احتفالية اليوم العربي لكبار السن واليوم العالمي للعمل التطوعي المقامة بمقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية في القاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي جاءت تحت شعار “العطاء مستمر"، وذلك بحضور كل من الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، إلى جانب السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية، وأسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين ورئيس الدورة ال44 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب.

وفي تصريح لها على هامش احتفالية اليوم العربي لكبار السن واليوم العالمي للعمل التطوعي، أكدت المستشارة أمل عمار على أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيراً بكبار السن وفقاً لدستور 2014، والذي أكد على حماية حقوق المسنين، حيث جاء فى نص المادة 83 على التزام الدولة بتوفير رعاية صحية واجتماعية وثقافية لهم، علاوة على إصدار قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، الذي يمثل نقلة نوعية في تحسين ظروف حياة المسنين في مصر، ويضمن لهم الحماية الاجتماعية والصحية.



وأشارت المستشارة أمل عمار، إلى مشاركة المجلس فى المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان عبر العديد من الأنشطة والفعاليات، من أهمها الاستثمار فى اقتصاد الرعاية الذي تتحمل المرأة مسئوليته بشكل كبير ويعد جوهر النمو والتنمية البشرية لما يمثله من قيمة اجتماعية وإقتصادية غير مرئية، كما يخلق فرص عمل، مؤكدة على أن الاهتمام بكبار السن ضرورة حتمية تحقيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي وتقديرًا لمساهماتهم الجليلة فى المجتمع.



جانب من الاحتفالية



الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن



الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة



احتفالية اليوم العربي لكبار السن واليوم العالمي للعمل التطوعي