شكرا لقرائتكم خبر عن دونالد ترامب: الله أنقذني من الاغتيال لجعل أمريكا عظيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الله أنقذني من الاغتيال لسبب.. لجعل أمريكا عظيمة ثانية".

وأضاف في كلمة بعد أدى القسم الدستوري: "اليوم هو يوم التحري، أتمنى ان يذكر التاريخ يوم انتخابي باعتباره الأكثر تاثيراً في تاريخ البلاد".

وتابع: "وحدة الصف بدأت تعود للامريكيين والفخر والثقة في بلادنا تتصاعد بقوة".

وأدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القسم رئيسا رقم 47 للولايات المتحدة الأمريكية فى حفل تنصيب داخل مبنى الكابيتول فى العاصمة واشنطن.

ووضع يديه على نسختين من الإنجيل، إحداهما منحتها له والدته فى عام 1955. وخلال المراسم قال الرئيس واضعا يده على (الكتاب المقدس): " أقسم (أو أقر) بأنني سوف أقوم بتنفيذ متطلبات منصب رئيس الولايات المتحدة بكل أمانة، وبكل ما أستطيع سأدافع وأحافظ وأحمي دستور الولايات المتحدة الأمريكية."

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