شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للأمم المتحدة: أكثر من 630 شاحنة مساعدات دخلت غزة أمس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمنالإثنين، 20 يناير 2025 05:41 م
صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أنّ أكثر من 630 شاحنة مساعدات دخلت غزة أمس 300 منها على الأقل إلى شمال القطاع، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وطالب جوتيريش، بالسماح لوسائل الإعلام الدولية بدخول غزة لتغطية الأوضاع في القطاع، معربا عن قلقه البالغ إزاء التهديد الوجودي للوحدة والترابط في قطاع غزة والضفة الغربية.
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