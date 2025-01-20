شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب بعد أداء اليمين: بايدن منح الآخرين أموالا لحماية حدودهم وترك حدودنا مفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن العصر الذهبي للولايات المتحدة بدأ من الآن، ووجه حديثه للإدارة السابقة قائلا: "لدينا إدارة كانت تمنح أموالاً للآخرين للحفاظ على حدودهم، بينما كانت لا تحمي حدودها وتركتها مفتوحة".

وانتقد ترامب خلال كلمته بعد تنصيبه رسميا، تعامل ادارة بايدن دون تسميته مع الكوارث الطبيعية في داخل الولايات المتحدة ومن بينها حرائق لوس انجلوس.

وأدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القسم رئيسا رقم 47 للولايات المتحدة الأمريكية فى حفل تنصيب داخل مبنى الكابيتول فى العاصمة واشنطن.

وأدلى ترامب اليمين الدستورية اليوم، واضعا يديه على نسختين من الإنجيل، إحداهما منحتها له والدته فى عام 1955.

وخلال المراسم قال الرئيس واضعا يده على (الكتاب المقدس): " أقسم (أو أقر) بأنني سوف أقوم بتنفيذ متطلبات منصب رئيس الولايات المتحدة بكل أمانة، وبكل ما أستطيع سأدافع وأحافظ وأحمي دستور الولايات المتحدة الأمريكية."

اقرأ أيضا

إنهاء حق المواطنة بالولادة وطوارئ على الحدود.. أولى قرارات ترامب

ترامب ينشر الجيش الأمريكى على الحدود مع المكسيك فى أول أوامره التنفيذية اليوم

حرس وطنى ومركبات عسكرية.. تكثيف أمنى فى واشنطن استعدادا لتنصيب ترامب

تنصيب ترامب.. الرئيس المنتخب يؤدى القسم على إنجيل هدية من والدته