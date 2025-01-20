شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن وترامب يغادران البيت الأبيض فى نفس السيارة لحضور التنصيب في الكابيتول والان مع تفاصيل الخبر

غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جوبايدن والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، برفقة زوجتيهما ونائبيهما، جيه دي فانس وكامالا هاريس، البيت الأبيض فى طريقهم إلى الكابيتول لحضور مراسم تنصيب ترامب، رئيسا رقم 47 للولايات المتحدة الأمريكية.

وتشارك ترامب وبايدن في نفس السيارة. كما تشاركت زوجتاهما في سيارة ليموزين، وكذلك فانس وهاريس.



ويؤدى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليمين الدستورية مساء اليوم، الاثنين، ليصبح الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة، وذلك بعد أن نجا من محاولتى عزل أو مساءلة فى الكونجرس ولوائح اتهامات جنائية مطولة ومحاولتى اغتيال ليفوز بفترة جديدة فى البيت الأبيض، فى ظل سيطرة للجمهوريين على مقاليد السلطة فى واشنطن، فيما يمهد لإعادة تشكيل المؤسسات الامريكية، بحسب ما قالت وكالة أسوشيتدبرس.

وأدى الطقس الجليدى إلى تعديل سير يوم التنصيب، حيث تم نقل أداء القسم إلى القاعة المستديرة داخل مبنى الكابيتول، وهى المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر منذ تنصيب رونالد ريجان الثانى قبل 40 عاما، وتم استبدال عرض التنصيب بفعالية فى ساحة بمنتصف المدينة.



ولم يفقد ترامب أبدا سيطرته على الحزب الجمهورى، ولم تعيقه القضايا الجنائية أو محاولتى الاغتيال فظل يهاجم خصوم ويستميل الناخبين مستغلا إحباطهم من التضخم والهجرة غير القانونية.