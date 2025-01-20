شكرا لقرائتكم خبر عن قبلة عرقلتها قبعة.. موقف محرج لـ ترامب وميلانيا فى حفل التنصيب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

لطالما اجتذبت علاقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا الأنظار لاسيما فى فترة رئاسته الأولى قبل 8 سنوات.

ويبدو أن جدل الزوج الرئاسي بدأ مبكرا مع بدء الولاية الثانية، إذ ظهر ترامب وهو يحاول أن يقبل ميلانيا أثناء حفل التنصيب فى مبنى الكابيتول، لكنه لم يتمكن من الوصول إلى وجهها إما بسبب القبعة التي حالت دون وصوله أو بسبب رغبتها فى تجنبه.

وظهرت ميلانيا فى العديد من المناسبات فى الولاية الأولى لزوجها قبل 8 سنوات وهى تمتنع عن الإمساك بيده أو وهى لا تبتسم مما أثار التكهنات بشأن العلاقة الزوجية التي تجمعهما معا.

و أدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القسم رئيسا رقم 47 للولايات المتحدة الأمريكية فى حفل تنصيب داخل مبنى الكابيتول فى العاصمة واشنطن.

وأدلى ترامب اليمين الدستورية اليوم، واضعا يديه على نسختين من الإنجيل، إحداهما منحتها له والدته فى عام 1955.

وخلال المراسم قال الرئيس واضعا يده على (الكتاب المقدس): " أقسم (أو أقر) بأنني سوف أقوم بتنفيذ متطلبات منصب رئيس الولايات المتحدة بكل أمانة، وبكل ما أستطيع سأدافع وأحافظ وأحمي دستور الولايات المتحدة الأمريكية."

وأعلنت لجنة تنصيب ترامب أن الرئيس الأمريكي المنتخب سيؤدى القسم الدستورى رئيسا للولايات المتحدة واضحا يديه على نسختين من الإنجيل.