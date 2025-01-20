شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف هولندا للأقباط الأرثوذكس يلتقى وزير الخارجية في السفارة المصرية ببروكسل والان مع تفاصيل الخبر

عقد دكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة لقاءً مع ممثلى الجالية المصرية فى بلجيكا ولوكسمبورج فى إطار اللقاءات الدورية التى يعقدها الوزير عبد العاطى خلال جولاته الخارجية، فى إطار الحرص على التواصل المباشر مع أعضاء الجالية والتعرف على أوضاعهم، وكان من أبرز الحضور الأنبا أرسانى أسقف هولندا للأقباط الأرثوذكس.

وكانت هذه الزيارة الأولى التى يقوم بها الوزير إلى بلجيكا منذ توليه المنصب الوزارى، وكان يشغل قبل ذلك منصب سفير مصر لدي بلجيكا ولوكسمبرج والاتحاد الأوروبى وحزب الناتو، وكانت له علاقة محبة ومودة قوية بالكنيسة القبطية.

وحرص الوزير على إجراء حوار مفتوح مع الجالية استمع خلاله إلى المقترحات وأجاب علي أسئلة الحضور.



جانب من المقابلة



جانب من اللقاء