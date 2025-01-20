شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. تحذيرات من حالة الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة وعودة الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، كانت أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد..

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

أصدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة احتفالات 25 يناير قرارًا جمهوريا بالعفو عن باقي مدة العقوبة 4466 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة رجالاً ونساءً، مراعاة لظروفهم الإنسانية، وذلك في إطار الصلاحيات الدستورية للسيد رئيس الجمهورية.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من المستشار النمساوي "ألكسندر شالينبرج"، وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول أيضاً الأوضاع في سوريا، حيث أكد الرئيس على حرص مصر على الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وأمن شعبها، كما تناول الاتصال الأوضاع في لبنان، حيث تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار، ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية للقيام بدورها في تحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق. مستشار النمسا يثمن جهود مصر المتواصلة لوقف إطلاق النار فى غزة وحقن الدماء تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من المستشار النمساوي "ألكسندر شالينبرج"، ومن جانبه ثمن المستشار النمساوي الجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء، مؤكداً تقدير بلاده للدور الجوهري الذي قامت به مصر لوقف إطلاق النار. مستشار النمسا يثمن جهود مصر المتواصلة لوقف إطلاق النار فى غزة وحقن الدماء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس؛ اجتماعا؛ لمناقشة بعض المقترحات والأطروحات لإعداد رؤية متكاملة تتضمن تكليف "كيان" مختص لإدارة وتشغيل القاهرة الخديوية، والاستغلال الأمثل لها بعد إعادة إحيائها،، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والدكتور باهر الشعراوي، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، والمهندس مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، والدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية. شهد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى لأحد تشكيلات القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى، والذى يستمر تنفيذه على مدار عدة أيام، بحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، وذلك فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. رئيس الأركان يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى لأحد تشكيلات القوات الجوية والدفاع الجوى تلقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالاً هاتفياً اليوم الإثنين من آرزو رانا ديوبا وزيرة خارجية نيبال، وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن الاتصال تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بما في ذلك سبل الارتقاء بمجالات التعاون القائمة واستشراف آفاق جديدة للتعاون المشترك. زار وفد رفيع المستوى من الأمم المتحدة، يضم المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر ومدير المكتب الإقليمي لتنسيق الشؤون الإنسانية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالقاهرة ورئيسة مكتب ممثل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بالقاهرة، وممثلين عن برنامج الأغذية العالمي بالقاهرة، مدينة العريش ومعبر رفح الحدودي لمتابعة الاستعدادات الحيوية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار الأخير. أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل نتائج الطرح الأول للمصانع الجاهزة بمدينة الجلود بالروبيكي بالمرحلة الثالثة والمخصصة لتصنيع المنتج النهائي للصناعات الجلدية والصناعات المكملة، حيث شهد الطرح إقبالاً كبيراً من المستثمرين، مما أسفر عن تخصيص كافة المصانع المطروحة بالطرح الأول وعددهم 43 مصنع جاهز، هذا وحيث قام عدد 98 مستثمر بالتسجيل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية لشراء كراسة الإشتراطات، وتم دراسة كافة الطلبات الواردة وتم بالموافقة على قبول 29 طلبا مستوفي لكافة الاشتراطات اللازمة للتخصيص، وتم إستبعاد عدد من الطلبات اما لعدم استيفاء المستندات، أو إختلاف الأنشطة المتقدمة عن النشاط الصناعى المخصص للمدينة، او عدم القدرة المالية اوالمناقشة الفنية المتخصصة مع المتقدمين . وزارة الصناعة: قبول 29 طلبا استثماريا فى مصانع الروبيكي الجديدة أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق خدمة "WiFi Calling" رسميًا في مصر، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الاتصالات الصوتية، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف تغطية الشبكات التقليدية، وأكد الوزير أن هذه الخدمة الجديدة تأتي ضمن جهود الوزارة لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز خدمات الاتصالات بما يلبي احتياجات المواطنين. وزير الاتصالات يعلن إطلاق خدمة WiFi Calling فى مصر وفد أممى يزور العريش ورفح لمتابعة التجهيزات الخاصة بالمساعدات الإنسانية لغزة كشف وزير الطيران المدني سامح الحفني، عن خطة متكاملة لتطوير مطار القاهرة الدولي، تشمل إنشاء مبنى جديد بطاقة استيعابية تتراوح ما بين 30 - 40 مليون راكب مقابل 28 مليون راكب سنوياً، وذلك باستثمارات تصل لـ 4 مليارات دولار. وزير الطيران: إنشاء مبنى جديد بمطار القاهرة والوصول لطاقة استيعابية لـ30 مليون راكب شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توقيع اتفاقية تعاون بين شركة بيل إيجيبت المتخصصة في بيع وتوزيع المنتجات الغذائية، وبنك الطعام المصري، لدعم برنامج التغذية المدرسية في ضوء مبادرة «إيد في إيد.. لأن التغذية حق للجميع». تحت رعاية رئيس الجمهورية، شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، احتفالية اليوم العربي لكبار السن تحت شعار "العطاء مستمر" واليوم العالمي للتطوع، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وأسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية العرب رئيس الدورة الـ44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية العرب، وعقيل محمد عقيل رئيس اللجنة التنسيقية العليا للاتحاد العربي للتطوع، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفيرة نبيلة مكرم المدير التنفيذي ورئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق، والنائب الدكتور طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ولفيف من الشخصيات العامة. كشفت صحف أمريكية، أن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، سيستخدم خطاب تنصيبه اليوم الاثنين، للدعوة إلى "ثورة في الحس السليم" وذلك بعدما يؤدي اليمين الدستورية. تنصيب ترامب.. الرئيس الأمريكى الـ47 يتعهد بالتغيير ويدعو الأمريكيين للعمل وزيرة التضامن: 546 ألفا من كبار السن يستفيدون من الدعم النقدى بـ3.36 مليار جنيه وزيرا الصحة والتعليم يشهدان توقيع اتفاقية تعاون لدعم برامج التغذية المدرسية وزير الخارجية يؤكد أهمية تكثيف نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة قالت منظمة الأمم المتحدة: الحرب الإسرائيلية في غزة أسفرت عن نزوح 90% من المواطنين عن بيوتهم، متابعة: "92% من منازل قطاع غزة بما يعادل 436 ألف منزل دمرت أو تضررت جراء العدوان الإسرائيلي"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، غدًا الثلاثاء 21 يناير 2025، طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحرى، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء. طقس الغد الثلاثاء 21 يناير 2025: تغيرات مفاجئة وعودة الأمطار بهذه المناطق الأمم المتحدة: الحرب الإسرائيلية فى غزة أسفرت عن نزوح 90% من المواطنين

الرئيس السيسى يصدر قرارا بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 ينايرالرئيس السيسى يؤكد حرص مصر على الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وأمن شعبهامدبولى يستعرض مقترحات تكليف "كيان" مختص لإدارة وتشغيل القاهرة الخديوية