شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب عقب حلف اليمين رئيساً: العصر الذهبى لأمريكا يبدأ الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن العصر الذهبي للولايات المتحدة بدأ الآن، وذلك في كلمته عقب أدائه اليمين رئيساً.

وأضاف ترامب أن "سيادتنا سوف تستعاد، وستكون قوية ومحترمة أكثر مما كانت عليه من قبل".

أدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القسم رئيسا رقم 47 للولايات المتحدة الأمريكية فى حفل تنصيب داخل مبنى الكابيتول فى العاصمة واشنطن.

وأدلى ترامب اليمين الدستورية اليوم، واضعا يديه على نسختين من الإنجيل، إحداهما منحتها له والدته فى عام 1955.

وخلال المراسم قال الرئيس واضعا يده على (الكتاب المقدس): " أقسم (أو أقر) بأنني سوف أقوم بتنفيذ متطلبات منصب رئيس الولايات المتحدة بكل أمانة، وبكل ما أستطيع سأدافع وأحافظ وأحمي دستور الولايات المتحدة الأمريكية."

وأعلنت لجنة تنصيب ترامب أن الرئيس الأمريكي المنتخب سيؤدى القسم الدستورى رئيسا للولايات المتحدة واضحا يديه على نسختين من الإنجيل.

واستقبل الرئيس جو بايدن دونالد ترامب في البيت الأبيض قبل حفل تنصيبه. وصافح الرجلان بعضهما البعض والتقطا الصور مع زوجتيهما.

وانضم ترامب وزوجته ميلانيا إلى بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن لاحتساء الشاي قبل الذهاب إلى الكابيتول لحضور مراسم التنصيب.

في صباحه الأخير في البيت الأبيض، نشر بايدن صورة شخصية له ولزوجته على X، مع تعليق: "صورة شخصية أخرى للطريق. نحن نحبك يا أمريكا".