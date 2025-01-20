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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى مهنئا ترامب رئيسا لأمريكا: مستمرون فى العمل لتعزيز العلاقات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالىالإثنين، 20 يناير 2025 07:10 م
هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئيس دونالد ترامب بمناسبة عقب أدائه اليمين الدستورية رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد الرئيس السيسى- عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى- على استمرار العمل والتعاون مع ترامب لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا، وتحقيق المصالح المشتركة، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم، متمنياً للرئيس ترامب كل التوفيق والسداد.
وأدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القسم رئيسا رقم 47 للولايات المتحدة الأمريكية فى حفل تنصيب داخل مبنى الكابيتول فى العاصمة واشنطن.
وأدلى ترامب اليمين الدستورية اليوم، واضعا يديه على نسختين من الإنجيل، إحداهما منحتها له والدته فى عام 1955.
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