شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى مهنئا ترامب رئيسا لأمريكا: مستمرون فى العمل لتعزيز العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئيس دونالد ترامب بمناسبة عقب أدائه اليمين الدستورية رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية.

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وأكد الرئيس السيسى- عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى- على استمرار العمل والتعاون مع ترامب لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا، وتحقيق المصالح المشتركة، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم، متمنياً للرئيس ترامب كل التوفيق والسداد.