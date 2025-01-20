شكرا لقرائتكم خبر عن تنصيب ترامب.. الاستعدادات لحفل الغداء الافتتاحى بعد الوصول للبيت الأبيض..صورة والان مع تفاصيل الخبر

وصل الرئيس الأمريكي المنتتخب، دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وأسرته منذ قليل، وكان فى استقباله جو بايدن والسيدة الأولى السابقة جيل بايدن.



صورة الغداء الافتتاحى فى البيت الابيض

وبدأ اليوم بصلاة فى كنيسة سان جون بلافيت سكوير، وهى كنيسة تاريخية فى واشنطن، ويلى ذلك تناول الشاى فى البيت الأبيض.

ونشرت صحيفة "تليجراف" البريطانية صورة لمكان حفل الغداء الافتتاحي فى فعاليات اليوم.

وبدأت العروض الموسيقية والكلمات الافتتاحية على المسرح الرئيسي للحدث، الواقع في الحديقة الغربية لمبنى الكابيتول الأمريكي، في الساعة 09:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، 4 ونصف عصرا بتوقيت القاهرة.

ويتسلم دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الـ47 للولايات المتحدة، مهام منصبه مساء اليوم بتوقيت القاهرة وذلك بعد أدائه اليمين الدستورية فى حفل تنصيبه فى مبنى الكابيتول.

ويبدأ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ولايته بمراسم التنصيب وأداء القسم. وعادة ما يجرى تنصيب الرئيس الأمريكى فى 20 يناير. وإلى جانب أداء اليمين الدستورية، تكون هناك احتفالات موسيقية وعروض احتفالية وعدد من المسابقات الرسمية.

كما سيؤدى اليمين الدستورية أيضا نائب الرئيس المنتخب جيه دى فانس، وينضم إلى ترامب على المنصة لبدء إدارتهما رسميا.

ويشمل جزء رئيسى من الاحتفال أن يقرأ الرئيس المنتخب اليمين الدستورية : " أقسم رسميًا أنني سأقوم بأداء مهام منصب رئيس الولايات المتحدة بأمانة، وسأبذل قصارى جهدي للحفاظ على دستور الولايات المتحدة وحمايته والدفاع عنه".

وسيتبع ذلك أداء ترامب وفانس اليمين الدستورية بالإضافة إلى خطاب التنصيب الذي سيحدد فيه الرئيس أهدافه للسنوات الأربع المقبلة، بعدها سيتوجه ترامب بعد ذلك إلى غرفة الرئيس، بالقرب من قاعة مجلس الشيوخ، للتوقيع على وثائق رئيسية.

تنصيب ترامب.. بايدن يترك خطابا لسلفه فى المكتب البيضاوى