شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عودة الخدمة في أمريكا.. رئيس تيك توك أول الحاضرين حفل تنصيب ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن عادت خدمة تيك توك في الولايات المتحدة الأمريكية، فور رفع الإيقاف عنها، كان " شوو زي تشو"، الرئيس التنفيذي للمنصة من أول الحاضرين حفل تنصيب دونالد ترامب.

رئيس تيك توك أول الحاضرين حفل تنصيب ترامب

وعادت خدمة تيك توك في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد رفع الإيقاف عنها، وقالت المنصة إنه "بالاتفاق مع مزودي الخدمة، تعمل Tik Tok على استعادة الخدمة في أمريكا.

وقدمت المنصة الشكر للرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، على توفير القدرة لتقديم الخدمة لأكثر من 170 مليون أمريكي والسماح لأكثر من 7 ملايين شركة صغيرة بالازدهار.

وأضافت المنصة: "سنعمل مع الرئيس ترامب على إيجاد حل طويل الأمد يحافظ على بقاء تيك توك في الولايات المتحدة" من جانبه قال ترامب إنه سيصدر أمرا تنفيذيا يوم الاثنين يسمح لـ تيك توك بالعمل في الولايات المتحدة. وأضاف أنه يود أن تكون لدى الولايات المتحدة حصة ملكية بنسبة 50% في تيك توك. وكان قد تم حظر وصول التطبيق الشهير إلى المستخدمين في الولايات المتحدة لمدة 12 ساعة تقريبا، الأحد، في الوقت الذي كان من المقرر أن يدخل فيه قانون أميركي جديد حيز التنفيذ، يلزم تيك توك إما أن يتم بيعه من قبل مالكيه الحاليين في الصين، شركة بايت دانس، أو أن يتم حظره في البلاد. وعاد التطبيق للعمل بعد أن أعلن ترامب، الذي من المقرر أن يتولى منصبه، الإثنين، أنه سيصدر أمرا تنفيذيا لإعادة تفعيل المنصة في الولايات المتحدة.



شوو زي تشو رئيس تيك توك