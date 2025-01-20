شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد بالعين المجردة.. القمر الأحدب يقترن بالسماك الأعزل فى مشهد بديع اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يرصد بسماء مصر والوطن العربي من منتصف الليل اليوم الإثنين 20 يناير 2025 ولبقية الليل اقتران القمر الأحدب المتناقص بالنجم السماك الأعزل في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة في حال كانت السماء صافية.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، بعد ذلك سوف يصل القمر الأحدب والنجم لحظة الاقتران عن الساعة 06:12 صباحاً بتوقيت مكة (12:12 صباحاً بتوقيت جرينتش) ويفصل بينهما درجة 0.5 درجة فقط.

بالنسبة للقاطنين في غرب أفريقيا ستتاح لهم الفرصة لرؤية اختفاء النجم خلف القمر في ظاهرة فلكية تسمى "الاحتجاب" من الساعة 05:11 ص إلى 09:49 ص بتوقيت مكة.

السماك الأعزل من نجوم المرتبة الأولى ما يعني بأنه أحد المع نجوم السماء وفي حقيقته عبارة عن نجمين يدوران حول بعضهما البعض ولكن يظهر لنا كنجم واحد بسبب المسافة الشاسعة التي تفصلنا عنهما ولو كان السماك الأعزل على نفس المسافة التي تفصلنا عن الشمس سيكون بصرياً اكثر إشراقا بحوالي 1.900 مرة من الشمس ولو وضعنا الشمس في موقع السماك الأعزل على مسافة 262 سنة ضوئية سوف تظهر الشمس 1/1.900 فقط من لمعان السماك الأعزل على تلك المسافة.