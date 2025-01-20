شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن وترامب يصلان مبنى الكابيتول لبدء مراسم التنصيب والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها، بأن الرئيس المنتخب دونالد ترامب والرئيس جو بايدن وصلا إلى مبنى الكابيتول لبدء مراسم التنصيب.

وتوجه الرئيس المنتخب دونالد ترامب والرئيس جو بايدن معا إلى الكابيتول.

وتوافد المشاركون في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على مبنى الكابيتول.