شكرا لقرائتكم خبر عن جيه دي فانس يؤدي اليمين نائبًا لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

أدى نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، القسم ليصبح نائب الرئيس رقم 47 للولايات المتحدة الأمريكية فى حفل تنصيب داخل مبنى الكابيتول فى العاصمة واشنطن.

وأدلى دي فانس اليمين الدستورية اليوم، واضعا يديه على نسخة من الإنجيل.

كما أدلى ترامب اليمين الدستورية اليوم، واضعا يديه على نسختين من الإنجيل، إحداهما منحتها له والدته فى عام 1955.

وخلال المراسم قال الرئيس واضعا يده على (الكتاب المقدس): " أقسم (أو أقر) بأنني سوف أقوم بتنفيذ متطلبات منصب رئيس الولايات المتحدة بكل أمانة، وبكل ما أستطيع سأدافع وأحافظ وأحمي دستور الولايات المتحدة الأمريكية."

من هو جيه دي فانس؟

وجيه دي فانس هو محام وسياسي أمريكي ولد عام 1984 جنوب غربي الولايات المتحدة الأمريكية، تخرج في كلية القانون ودخل غمار السياسة في الحزب الجمهوري، وتدرج فيه إلى أن أصبح عضوا في الكونجرس، وعيّنه المرشح الجمهوري للرئاسة والرئيس السابق دونالد ترامب نائبا له في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

ولد جيمس دونالد بومان (فانس) في 2 أغسطس 1984 في بلدة ميدلتاون بولاية أوهايو جنوب غرب الولايات المتحدة الأميركية. وتختصر الصحافة الأميركية اسمه على صيغة "جيه دي فانس".

زوجة جيه دي فانس

تزوج جيه دي فانس عام 2014 من المحامية أوشا تشيلوكوري وأنجبا 3 أطفال: ولدان سمياهما إيوان وفيفيك، وابنة سمياها ميرابل.

وتعرف عليها لأول مرة عندما كانا زميلين بكلية القانون في جامعة ييل، وعقدا قرانهما بعد عام من تخرجهما.

اقرأ أيضا

إنهاء حق المواطنة بالولادة وطوارئ على الحدود.. أولى قرارات ترامب

ترامب ينشر الجيش الأمريكى على الحدود مع المكسيك فى أول أوامره التنفيذية اليوم

حرس وطنى ومركبات عسكرية.. تكثيف أمنى فى واشنطن استعدادا لتنصيب ترامب

تنصيب ترامب.. الرئيس المنتخب يؤدى القسم على إنجيل هدية من والدته