شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: مقترح البكالوريا يرفع المعاناة عن كاهل الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إننا نثمن جهود نقابة المعلمين في دعم المعلمين والسعي لتحسين ظروف عملهم بما يساهم في خلق بيئة تعليمية فعالة ومحفزة، كما أن المعلمون مسئولين عن نجاح العملية التعليمية وتنفيذ استراتيجية تطوير التعليم، موضحا أن الاستراتيجية غير القابلة للتنفيذ لا مكان لها في وزارة التربية والتعليم، ومقترح نظام البكالوريا الجديد يرفع المعاناة عن كاهل الأسرة، ولا يمكن أن يكون هناك امتحان وحيد يحدد مصير أبنائنا الطلاب، والثانوية العامة تمثل ضغطا عصبيا على أفراد الأسرة كاملة.

جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي مع أعضاء نقابة المعلمين حول مقترح شهادة البكالوريا المصرية.

من جانبه قال خلف الزناتى نقيب المعلمين: نثمن قرار الدولة بفتح حوار مجتمعي حول نظام شهادة البكالوريا المصرية، ونسجل الإشادة بقرارات وزير التربية والتعليم التي أحدثت فارقا منذ بداية العام الدراسي الحالي، وعودة الطلاب للمدارس، وجهود وزير التربية والتعليم أسفرت عن حلول سريعة لأصعب أزمتين عانينا منهما على مدى عقود، وهما كثافة الفصول وعجز المعلمين، ونجاح جهود وزارة التربية والتعليم يعتبر إنجازا يعكس التزام الدولة بتحقيق بيئة تعليمية ملائمة، تتيح للطلاب التفاعل بشكل أفضل مع المعلمين، ومقترح نظام شهادة البكالوريا ينهي حالة القلق والتوتر لدى طالب المرحلة الثانوية ويمنحه فرص متعددة لتحقيق حلمه.



