شكرا لقرائتكم خبر عن تنصيب ترامب.. الرئيس المنتخب يأمر بإعادة تسمية خليج المكسيك لـ"خليج أمريكا" والان مع تفاصيل الخبر

ذكرت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية أن الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب سيأمر اليوم، بإعادة تسمية خليج المكسيك إلى "خليج أمريكا"، وإعادة تسمية جبل دينالي في ألاسكا إلى جبل ماكينلي.

وأطلعت الصحيفة على الأوامر التنفيذية التي تصف إعادة التسمية بتكريم "العظمة الأمريكية".

وأعلن ترامب في مؤتمر صحفي في وقت سابق من هذا الشهر أنه سيعيد تسمية خليج المكسيك باسم "خليج أمريكا، الذي يتمتع بحلقة جميلة". وقال "إنه مناسب. ويجب على المكسيك التوقف عن السماح لملايين الأشخاص بالتدفق إلى بلدنا".

كما قال سابقًا إنه يريد إعادة اسم جبل دينالي إلى جبل ماكينلي، بعد أن غير الرئيس السابق باراك أوباما الاسم إلى دينالي في عام 2015 ليعكس تقاليد سكان ألاسكا الأصليين بالإضافة إلى تفضيل العديد من سكان ألاسكا.

ويبدأ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ولايته بمراسم التنصيب وأداء القسم. وعادة ما يجرى تنصيب الرئيس الأمريكى فى 20 يناير. وإلى جانب أداء اليمين الدستورية، تكون هناك احتفالات موسيقية وعروض احتفالية وعدد من المسابقات الرسمية. كما سيؤدى اليمين الدستورية أيضا نائب الرئيس المنتخب جيه دى فانس، وينضم إلى ترامب على المنصة لبدء إدارتهما رسميا.

ويشمل جزء رئيسى من الاحتفال أن يقرأ الرئيس المنتخب اليمين الدستورية : " أقسم رسميًا أنني سأقوم بأداء مهام منصب رئيس الولايات المتحدة بأمانة، وسأبذل قصارى جهدي للحفاظ على دستور الولايات المتحدة وحمايته والدفاع عنه".

ويبدأ اليوم بصلاة فى كنيسة سان جون بلافيت سكوير، وهى كنيسة تاريخية فى واشنطن، يليها تناول الشاى فى البيت الأبيض. وتبدأ العروض الموسيقية والكلمات الافتتاحية على المسرح الرئيسي للحدث، الواقع في الحديقة الغربية لمبنى الكابيتول الأمريكي، في الساعة 09:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، 4 ونصف عصرا بتوقيت القاهرة.

وسيتبع ذلك أداء ترامب وفانس اليمين الدستورية بالإضافة إلى خطاب التنصيب الذي سيحدد فيه الرئيس أهدافه للسنوات الأربع المقبلة، بعدها سيتوجه ترامب بعد ذلك إلى غرفة الرئيس، بالقرب من قاعة مجلس الشيوخ، للتوقيع على وثائق رئيسية.



