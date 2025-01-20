شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: سنعلن حالة الطوارئ القصوى على الحدود والان مع تفاصيل الخبر

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض في إدارة ترامب، أن الإدارة الأمريكية ستعلن حالة الطوارئ القصوى على الحدود وترامب سيرسل المزيد من القوات العسكرية لتأمينها، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض في إدارة ترامب، أنّ الرئيس المنتخب سيصنف عصابات المخدرات كجماعات إرهابية دولية، مشيرًا إلى أن ترامب سيعلق توطين اللاجئين لمدة 4 أشهر على الأقل.