شكرا لقرائتكم خبر عن تنصيب ترامب.. شاهد مكان تجمع الرئيس الـ47 فى الداخل بعد أداء القسم.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

بسبب برودة الطقس، اضطر الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب لنقل فعاليات مراسم التنصيب إلى أماكن داخلية. وسيؤدى بعد قليل القسم فى مبنى الكابيتول كما سيظهر داخل ملعب مغطى خصص لإلقاء خطاب التنصيب.



مسرح يلقي منه ترامب كلمته



وسيضطر الآلاف داخل ساحة كابيتال وان إلى مشاهدة التنصيب على الشاشات الكبيرة ولكن في الساعة 3 مساءً (توقيت واشنطن) سيظهر دونالد ترامب على المسرح للإدلاء بكلمته. وتم وضع كرسي جلدي ومكتب - وهو أمر غير متناسق في ملعب يستضيف عادةً مباريات الهوكي على الجليد وكرة السلة وحفلات الروك.

وقالت صحيفة "تليجراف" البريطانية إن دونالد ترامب سيبدأ في مرحلة ما من الحفل الذي يلي التنصيب، في توقيع أوامر تنفيذية أمام الحشد. ولا أحد يعرف ما ستكون عليه هذه الأوامر التنفيذية. ولكن أحد الاحتمالات هو أن هذا قد يكون عفوًا عن مثيري الشغب في 6 يناير الذين سُجنوا لاقتحام الكابيتول قبل أربع سنوات.

وأدى الطقس الجليدى إلى تعديل سير يوم التنصيب، حيث تم نقل أداء القسم إلى القاعة المستديرة داخل مبنى الكابيتول، وهى المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر منذ تنصيب رونالد ريجان الثانى قبل 40 عاما، وتم استبدال عرض التنصيب بفعالية فى ساحة بمنتصف المدينة.



ولم يفقد ترامب أبدا سيطرته على الحزب الجمهورى، ولم تعيقه القضايا الجنائية أو محاولتى الاغتيال فظل يهاجم خصوم ويستميل الناخبين مستغلا إحباطهم من التضخم والهجرة غير القانونية.

والآن، فإن ترامب سيصبح أول شخص مدان بارتكاب جريمة، تزوير السجلات التجارية المتعلقة بمدفوعات أموال اصمت، يتولى الرئاسة. وسيتعهد بالحفاظ على الدستور وحمايته والدفاع عنه من نفس المكان الذى اجتاحه أنصاره فى 6 يناير 2021.