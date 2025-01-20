شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو مهين وتوابع اتفاق غزة.. لماذا يغيب نتنياهو عن حفل تنصيب ترامب؟ والان مع تفاصيل الخبر

انتهت الاستعدادات الأخيرة لـ تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، حيث سيؤدي اليمين الدستورية، بعد قليل، حيث من المقرر أن يقام حفل تنصيبه داخل مبنى الكابيتول الأمريكي بسبب درجات الحرارة الباردة القياسية.

واستقبل الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن، الرئيس المنتخب وعقيلته ميلانيا ترامب في البيت الأبيض، يأتي هذا اللقاء في إطار تقليد انتخابي أمريكي يعود لعقود، يعكس انتقال السلطة بشكل سلمي واحترام الأعراف الديمقراطية.

ومن المتوقع أن يحضر المراسم الرؤساء الأربعة بيل كلينتون، وجورج دبليو بوش، وباراك أوباما، وعن حضور الجانب الإسرائيلي، قالت وسائل إعلام عبرية، إن في قائمة المدعوين سارة ويائير نتنياهو اللذان تمت دعوتهما دون أن يرافقهما والد العائلة - بنيامين نتنياهو.

ولعل هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى عدم حضور نتنياهو حفل تنصيب ترامب ، حتى الآن وفق تأكيد من صحيفة "معاريف" العبرية، منها الخلاف حول وقف الحرب على قطاع غزة، وإجبار الرئيس الأمريكي المنتخب، رئيس وزراء الاحتلال، على إبرام اتفاق يؤدي إلى تبادل الأسرى والرهائن ووقف العمليات العسكرية بشكل تدريجي.

كما أن ترامب قام يوم الأربعاء الموافق 8 يناير الجاري، بنشر مقطع فيديو السافل العميق على حسابه على موقع Truth Social، تضمن أستاذًا أمريكيًا يصف نتنياهو سافل ويتهمه بأنه السبب في حروب الشرق الأوسط ويحاول دفع واشنطن للدخول في حرب مع إيران.



نتنياهو وترامب فى لقاء سابق بحضور ميلانيا وسارة

في الفيديو، قال إن نتنياهو سعى إلى استراتيجية منهجية منذ عام 1995 للقضاء على حماس وحزب الله من خلال استهداف الحكومات الداعمة لهما في العراق وإيران وسوريا، وتابع في إشارة إلى نفوذ جماعات الضغط الأمريكية المؤيدة لإسرائيل: "نتنياهو أدخلنا في حروب لا نهاية لها وبسبب قوة كل هذا في السياسة الأمريكية، فقد حصل على ما يريده"

وفيما يبدو على انه رد من نتنياهو، قال مساعد كبير لرئيس الوزراء الاسرائيلي لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، إنه من غير المرجح أن يسافر نتنياهو إلى واشنطن لحضور حفل تنصيب ترامب المقرر عقده 20 من الشهر الجاري، وفي وقت سابق قال مسؤولون إسرائيليون إنه كان من المتوقع أن يقوم نتنياهو بالرحلة، ولكن ما لم تحدث أي تغييرات في اللحظة الأخيرة، فلن يفعل ذلك.

وكشفت صحيفة تايمز اوف إسرائيل، أن مكتب نتنياهو لم يتلقى دعوة رسمية لحضور مراسم تنصيب ترامب.

ومن المتوقع ظهرا (بتوقيت واشنطن) أن يؤدي نائب ترامب، جي دي فانس ، اليمين الدستورية في مبنى الكابيتول، أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، وبعد ذلك يؤدي الرئيس ترامب نفسه اليمين ويلقي خطاب تنصيبه.



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وإلى جانب إيلون ماسك المقرب من ترامب، من المتوقع أن يكون هناك ضيوف آخرون من قادة صناعة التكنولوجيا، ومن بينهم مارك زوكربيرج وجيف بيزوس، وتيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، وسوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، وشو زيتشو، الرئيس التنفيذي لشركة أبل. تيك توك.

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