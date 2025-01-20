شكرا لقرائتكم خبر عن تنصيب ترامب.. محاولة اغتيال وعزل وملاحقات قضائية أبرز محطات دونالد والان مع تفاصيل الخبر

ملاحقات قضائية لا حصر لها، ومعارك سياسية تطور بعضها إلى محاولتي اغتيال، وسجال داخل أروقة الكونجرس أملاً في التجريد من الحقوق السياسية عبر بوابة العزل خلال ولايته الرئاسية الأولي، وغير ذلك من الأحداث الساخنة التي تزين مسيرة دونالد ترامب، ما يجعل حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الـ47 استثنائياً بقدر الحالة الاستثنائية التي يمثلها ترامب في التاريخ الأمريكي.

ويعود ترامب رسمياً إلى البيت الأبيض بعد ساعات قليلة، حيث ستجرى مراسم تنصيبه لفترة رئاسية ثانية، بعد حفل تشهده العاصمة واشنطن يصبح بدوره دونالد أول رئيس يقضي فترتين غير متتاليتين بعد الديمقراطي، جروفر كليفلاند الذي فاز بالرئاسة عام 1885، ثم هزم في 1889، ثم رشحه حزبه مرة أخرى ليفوز في 1893.



نسخة الانجيل خلال اداء ترامب القسم الرئاسي بولايته الأولي



ترامب رئيسا للمرة الثانية .. انفوجراف

ونجا ترامب من محاولتي عزل عبر أروقة الكونجرس خلال الأيام الأخيرة من ولايته الرئاسية الأولي وما تلاها، وكذلك نجا من محاولات اغتيال، ذلك بخلاف سلسلة لا حصر لها من الملاحقات القضائية.

وواجه دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، لولاية ثانية عدة محاولات اغتيال واحدة منها في 2016، واثنتان في 2017، كما نجا من محاولة اغتيال في يوليو 2024 حين حاول شاب في 20 من عمره يدعى توماس ماثيو كروكس إطلاق النار عليه في تجمع انتخابي ببنسلفانيا.

وفي ذلك الحين كشف مكتب التحقيقات الفيدرالية أن كروكس حاول اغتيال ترامب في بلدة باتلر بولاية بنسيلفانيا، إذ أطلق عليه النار من مبنى مقابل للمنصة التي كان يتحدث فيها خلال تجمع انتخابي، وأصابه في أذنه، قبل أن يرد أفراد الخدمة السرية بإطلاق النار علي المنفذ وينجحوا في تصفيته.

ويمتلئ سجل ترامب بسلسلة من الملاحقات القضائية، ففي مارس 2023 واجهته هيئة محلفين في منهاتن بما يقرب من 30 اتهاماً، بخلاف 7 اتهامات آخري في يونيو من العام نفسه، وجميعها اتهامات طالما وصفها ترامب بـ"المسيسة".



ترامب رئيسا للمرة الثانية

ومن بين أبرز الاتهامات التي تم توجيهها لترامب، نقل وثائق سرية من البيت الأبيض إلى منتجع مارلاجو في فلوريدا بعد انتهاء ولايته.

وخلال مراسم تنصيب ترامب ، سيقرأ الرئيس اليمين الدستورية ، ونصه : "أقسم رسميًا أنني سأقوم بأداء مهام منصب رئيس الولايات المتحدة بأمانة، وسأبذل قصارى جهدي للحفاظ على دستور الولايات المتحدة وحمايته والدفاع عنه".ويبدأ اليوم بصلاة فى كنيسة سان جون بلافيت سكوير، وهى كنيسة تاريخية فى واشنطن، يليها تناول الشاى فى البيت الأبيض. وتبدأ العروض الموسيقية والكلمات الافتتاحية على المسرح الرئيسي للحدث، الواقع في الحديقة الغربية لمبنى الكابيتول الأمريكي، في الساعة 09:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، 4 ونصف عصرا بتوقيت القاهرة.

وسيتبع ذلك أداء ترامب وفانس اليمين الدستورية، بالإضافة إلى خطاب التنصيب الذي سيحدد فيه الرئيس أهدافه للسنوات الأربع المقبلة، بعدها سيتوجه ترامب بعد ذلك إلى غرفة الرئيس، بالقرب من قاعة مجلس الشيوخ، للتوقيع على وثائق رئيسية.



محطات فى حياة ترامب

ووضعت دوائر الأمن والاستخبارات الأمريكية خطة تأمين محكمة لمراسم حفل تنصيب ترامب ، حيث أعلنت مقاطعة آرلينجتون، الواقعة شمال ولاية فرجينيا، عبر نهر بوتوماك من واشنطن، أنها ستستخدم الطائرات المسيرة في مواقع مختلفة عبر المقاطعة يوم الاثنين، كجزء من تدابير الأمن والسلامة في يوم التنصيب.

وعلى ارتفاع حوالي 750 قدما فوق العاصمة الأمريكية، ستكون مروحيات شرطة واشنطن في السماء خلال حفل التنصيب.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، يمكن لكاميرات المروحية قراءة لوحة السيارة من ارتفاع ألف قدم، مع إرسال الفيديو الحي إلى مركز الجرائم في الوقت الفعلي التابع للإدارة.

وقال المنسق الرئيسي للخدمة السرية الأمريكية مات ماكول: "لا توجد تهديدات مباشرة نشطة على مراسم تنصيب الرئيس.. إذا ما كانت هناك أي تهديدات محتملة، فإنها ستُعالج خلال خطة الأمن الواسعة التي أعدتها الوكالة".

وقال الحرس الوطني الأمريكي إنه جند 7400 من أفراد الخدمة من حوالي 40 ولاية إلى واشنطن لدعم حفل تنصيب ترامب. كما قام جنود من الحرس الوطني الأمريكي في ولايات كونيتيكت وفيرجينيا وبنسلفانيا، بإنشاء محيط أمني حول "المعرض الوطني للفنون". كما سيشمل الأمن التحكم في حركة المرور ودوريات في محطات المترو.

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