شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يعقد اجتماعا مع وفد شركة سيرفيه الفرنسية لبحث الاستثمارات في الدواء والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعا مع وفد شركة سيرفيه الفرنسية العالمية، لبحث سبل تعزيز توطين إنتاج الأدوية الحيوية في مصر، مع التركيز على أدوية علاج الأورام وأمراض القلب.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، إن الوزير استهل اللقاء بالترحيب بوفد الشركة، ثم استمع إلى عرض تقديمي حول ما تقدمه الشركة من صناعات في مجال أدوية الأورام والقلب وغيرها من الأدوية، والإنجازات التي حققتها شركة سيرفيه الفرنسية في تطوير في صناعة الأدوية.

وأضاف «عبدالغفار» أن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، أكد أهمية هذه الأدوية التي تنتجها الشركة في إنقاذ حياة المرضى، مشيرأ إلى أن وزارة الصحة تعمل على زيادة توطين صناعة الأدوية محليأ، مؤكدا أن هذا التعاون سيساهم في توفير الأدوية بجودة عالية، وأسعار تتناسب مع المرضى، إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز مكانة مصر في مجال الصناعات الدوائية عالميأ.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير ناقش خلال الاجتماع كيفية زيادة استثمارات الشركة بمصر في مجال تصنيع الأدوية وتطوير المنتجات الدوائية المتخصصة ونقل التكنولوجيا، وتحسين جودة الإنتاج المحلى، مؤكدا دعم وتشجيع الدولة المصرية للشركات المحلية والعالمية، وذلك في ضوء احتياج السوق المحلي، كما استمع لعرض الوفد بشأن خطة تطوير مصنعها في مصر، وسبل زيادة الطاقة الإنتاجية، بما يضمن المساهمة في تغطية الاحتياجات، وتطبيق أعلى معايير الجودة في تصنيع الأدوية.

وتابع «عبدالغفار» أن الوفد تقدم بدعوة لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة لحضور احتفالية الشركة باليوبيل البلاتيني بمرور 70 عاما على تواجد الشركة في القارة الأفريقية، و50 عاما على تصنيع الدواء في مصر.