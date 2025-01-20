شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 400 مخالفة متنوعة لسيارات السرفيس خلال أسبوع فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مجهودات جهاز السرفيس والنقل الجماعى وجهود الرقابة لخطوط السير والمواقف وضمان انتظام العمل بها وتوفير العدد الكافى من سيارات السرفيس لاستيعاب حركة المواطنين والطلاب خلال أيام امتحانات منتصف العام الدراسى.

وشهدت مواقف المحافظة استقرارًا على مدار الساعة نتيجة لحملات الرقابة الموجهة من قبل جهاز السرفيس تنفيذًا لتكليفات المحافظ، والتى بلغت 60 حملة لمتابعة المواقف وخطوط السير وفض المواقف العشوائية على مدار أسبوع.

شملت الحملات شوارع وميادين (المنيب، ناهيا، السودان، الجامعة، النهضة، الكوبرى الخشب، لبنان، خاتم المرسلين، الكيت كات، الوراق) وكذا مواقف (الرماية، المنصورية، المشابك، كوبرى العمرانية، الجيزة، وردان، الوحدة)، والتى أسفرت عن ضبط 400 حالة مخالفة لخطوط السير وتحصيل أجرة أعلى من التعريفة المقررة وانتظار خارج المواقف الرسمية.

وشن الجهاز حملة مكبرة بالتنسيق مع مركز ومدينة البدرشين لفض موقف عشوائى بشارع أبو صير الرئيسى استجابة لشكوى المواطنين وحملة أخرى لرفع مستوى النظافة ورفع الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين بموقف العامل الأول، كما تم متابعة نسب تنفيذ أعمال الإنشاء الجارية بموقف الصحابة الجديد والمقام حديثاً على ترعة المريوطية.