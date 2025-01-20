شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية بالقاهرة تحتفى بيوم "مارتن لوثر كينج" تخليداً لذكراه وإرثه والان مع تفاصيل الخبر

احتفت سفارة الولايات المتحدة لدى مصر اليوم الإثنين بيوم الزعيم والناشط السياسي مارتن لوثر كينج، والذي يصادف الثالث من شهر يناير من كل عام وذلك تكريماً لذكراه ولإرثه.

وذكرت السفارة - عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي - "نتذكر مسيرة واشنطن الشهيرة التي جمعت الناس من جميع شرائح المجتمع تحت رايته للسلام والمساواة والعدالة مطالبةً بالتغيير.



وأضافت السفارة "أنه ورغم أن رسالة كينج بدأت في الولايات المتحدة إلا أنها مازالت تؤثر في العالم كله، وتُذكّرنا بأن لكل إنسان الحق في الكرامة والحرية وأن يُسمع صوته".