شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الدكتور وحيد سعودى خبير الأرصاد الجوية والان مع تفاصيل الخبر

توفى الدكتور وحيد سعودي، خبير الأرصاد الجوية ، والمتحدث الأسبق باسم هيئة الأرصاد الجوية ، وذلك إثر تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الماضية .

ونشر نجله على صفحته الرسمية : أتمنى من أي حد استفاد منه حتى لو بمعلومة واحدة أنه يدعيله وياريت متنسهوش في دعائكم وربنا يجعل العلم اللى عنده وكان بيحاول يفيد بيه حضراتكم في معرفة الجو كل يوم في ميزان حسناته.