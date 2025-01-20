شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير: افتتاح مكتب للمنظمة البحرية الدولية بمصر يعكس دورها الرائد فى المجال والان مع تفاصيل الخبر

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن افتتاح مكتب التمثيل الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية للدول العربية الشقيقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هنا في مصر، بمقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، يعكس أهمية دور مصر الرائد فى النقل البحرى، أن اختيار مصر لاستضافة المكتب جاء تتويجًا لجهود كبيرة بذلتها وزارة النقل بالتعاون مع وزارة الخارجية والجهات المعنية منذ عام 2019، حيث قدمت مصر رؤية واضحة لدعم التعاون الإقليمي وتطوير القطاع البحرى.

وأضاف «الوزير» أن هذا الإنجاز يُعد انعكاسًا لثقة المنظمة البحرية الدولية في مصر، ويعزز مكانتها المحورية إقليميًا ودوليًا في مجال النقل البحري.

وأشار «الوزير» إلى أن هذه الجهود أثمرت عن موافقة لجنة التعاون التقني في دورتها 72 عام 2022 على إقامة المكتب واعتماد القرار في المجلس 128 في ديسمبر من نفس العام، وصولًا إلى توقيع مذكرة التفاهم في يوليو 2023.

وأوضح «الوزير» أن أهمية مصر في القطاع البحري تنبع من موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، فضلًا عن امتلاكها قناة السويس، أحد أهم الممرات البحرية العالمية، مضيفًا أن مصر تبنت استراتيجية طموحة لإنشاء وتطوير وتحديث موانيها البحرية، بلغ إجمالها الآن 18 ميناء بحريًا، مما يعزز من قدرتها على استقبال السفن العملاقة ودعم حركة التجارة الدولية.

وأكد الوزير على التزام مصر بجميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بـ النقل البحري وسلامة الملاحة والبيئة البحرية، مما يجعلها شريكًا موثوقًا به على المستوى العالمي، مضيفًا أن افتتاح المكتب يُعد خطوة هامة لتعزيز التعاون بين الدول العربية ومواجهة التحديات المشتركة في القطاع البحري.

وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن شكره وتقديره للمنظمة البحرية الدولية وأمينها العام، ولجميع من أسهموا في تحقيق هذا الإنجاز، موضحًا أن مصر ستوفر كل الدعم اللازم لضمان نجاح المكتب في تحقيق أهدافه وتعزيز دوره كمركز إقليمي لدعم القطاع البحري.

حضر حفل الافتتاح عدد من السفراء وممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة البحرية الدولية، وكبار المسؤولين في قطاع النقل البحري، من بينهم الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، والفريق أشرف عطوة، قائد القوات البحرية، واللواء بحري أ.ح نهاد شاهين، نائب وزير النقل لشئون القطاع البحري، واللواء بحري أ.ح حسين الجزيري، رئيس الهيئة المصرية لسلامه الملاحة البحرية، واللواء طارق عبدالله، رئيس قطاع النقل البحري، واللواء أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية.