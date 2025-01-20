شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يلتقى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بمصر ويبحثان دعم المرأة والمزارع والان مع تفاصيل الخبر

التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، السفيرة أنجلينا ايخهورست رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.

تناول اللقاء موضوعات التعاون والمشروعات الزراعية التي يقوم الاتحاد الأوروبي بتنفيذها في مصر في إطار منح تقدم ضمن اتفاقية الشراكة المصرية- الأوروبية.



وزير الزراعة يلتقى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر

وأوضح فاروق أن الاتحاد الأوروبي يعد من أحد أهم الشركاء التجاريين والتنمويين في ضوء المنح التي تقدم للقطاع الزراعى في مصر، حيث يتم حالياً تنفيذ ثلاثة مشروعات بالتنسيق مع وزارة الزراعة منها: مشروع برنامج التنمية الريفية المتكاملة ٢٠٢٠ EU-Zira3a ، ومشروع دعم تحسين انتاج محاصيل الحبوب فى مصر (كافى)، وتوجيه نحو 40 مليون يورو لمشروع حياة كريمة للمساهمة في مكافحة الفقر فى المناطق الريفية فى مصر.

ومن جانبها، أشارت السفيرة إلى اهتمام الاتحاد الأوروبي بتسهيل استيراد اللحوم ونشر المعايير المتعلقة بذلك وتطبيق الاشتراطات اللازمة .

وأكدت على تعزيز سبل التعاون بين الجانبين مثل دعم التعاونيات الزراعية وذلك لأهميتها بتسويق المحاصيل وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة الريفية، فضلا عن دعم صغار المزارعين والذي سيتم التركيز عليه خلال الفترة القادمة خاصة في مناطق الدلتا ومحافظات الصعيد.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي قام بتمويل حزمة من المشروعات الزراعية في مصر منذ 2014 وحتى تاريخه بنحو 163 مليون يورو في انشطة زراعية مختلفة منها دعم القدرات المؤسسية للجمعيات المحلية وتحسين نظم الري والانتاج الحيواني والسمكي والإرشاد الزراعي ودعم إنتاج الحبوب.