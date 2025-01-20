شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير يفتتح مكتب المنظمة البحرية الدولية بميناء الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

افتتح الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مكتب التمثيل الإقليمي للدول العربية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للمنظمة البحرية الدولية، وذلك بمقر هيئة السلامة البحرية بـ ميناء الإسكندرية .

جاء ذلك بحضور كل من، اسينيو دومينغير الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، واللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء طارق عبد الله رئيس قطاع النقل البحري، واللواء أحمد حواش رئيس هيئة ميناء الاسكندرية، وعدد من سفراء الدول العربية والأفريقية.

ويقع المكتب بمقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، بميناء الإسكندرية، وقام بالتوقيع كل من اللواء بحري حسين الجزيري، رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية نيابة عن وزير النقل، ورئيس قطاع التعاون التقني بالمنظمة نيابة عن الأمين العام.

ويتمثل دور المكتب في التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية لإقامة أنشطة التعاون التقني للدول العربية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما يؤدي لرفع قدرات الموارد البشرية البحرية في الإقليم، وبناء كوادر فعالة قادرة على تطبيق صكوك المنظمة البحرية الدولية.

وكانت مصر قًد تقدمت بطلب إنشاء المكتب منذ عام 2019 وبعد جهود حثيثة وتعاون وثيق وتنسيق فعال بين كافة أجهزة الدولة وأهمها وزارة الخارجية والسفارة المصرية بلندن تمت الموافقة عام 2022 خلال الدورة 72 للجنة التعاون التقنى، واعتمد القرار مجلس المنظمة في دورته 128.

وتعد المنظمة البحرية الدولية وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تم إنشاؤها عام 1958م، يقع مقرها الرئيسي في لندن بالمملكة المتحدة، ولديها خمسة مكاتب إقليمية في ساحل العاج وغانا وكينيا والفلبين وترينيداد وتوباغو، وتضم 175دولة عضو بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء منتسبين وأكثر من 145 منظمة مراقبة، والمنظمة البحرية الدولية هي الهيئة العالمية المختصة بوضع المعايير المتعلقة بالسلامة والأمن والأداء البيئي للنقل البحري الدولي.





افتتاح مكتب المنظمة البحرية الدولية بميناء الإسكندرية