شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أممى يزور العريش ورفح لمتابعة التجهيزات الخاصة بالمساعدات الإنسانية لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وفد رفيع المستوى من الأمم المتحدة، يضم المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر ومدير المكتب الإقليمي لتنسيق الشؤون الإنسانية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالقاهرة ورئيسة مكتب ممثل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بالقاهرة، وممثلين عن برنامج الأغذية العالمي بالقاهرة، مدينة العريش ومعبر رفح الحدودي لمتابعة الاستعدادات الحيوية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار الأخير.

وأكدت الأمم المتحدة في بيان اليوم الاثنين، التزامها الثابت لدعم السكان في غزة ممن هم في أمس الحاجة إلى المساعدة الإنسانية، وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة لضمان عمل خط إمداد المساعدات عبر مصر بأقصى طاقته.

وقالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بمصر إلينا بانوفا "إن مهمة الأمم المتحدة الأساسية هي تقديم الدعم لمن يحتاجون للمساعدة، ويجري التعاون مع الحكومة المصرية والهلال الأحمر المصري ومحافظ شمال سيناء على قدم وساق من أجل دعم توصيل المساعدات الإنسانية الأساسية مع التزامنا التام بالتنسيق والدعم المستمرين على الأرض".

وأضافت: "مع وصول الوضع الإنساني داخل غزة إلى مستويات كارثية، فإن وقف إطلاق النار يمثل فرصة ذهبية لتخفيف المعاناة الهائلة الناجمة عن هذا النزاع من خلال تعزيز توصيل المساعدات إلى القطاع من كافة الطرق الممكنة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى من هم في أمس الحاجة إليها".

وأوضحت أنه، ومنذ أكتوبر 2023، يقود الهلال الأحمر المصري تنسيق إيصال المساعدات الإنسانية من مصرعبر معبري رفح وكرم أبو سالم، حيث يلعب دورًا حيويًا في تسهيل النقل الآمن والفعال للإمدادات الأساسية.. وتابعت: "أن الأمم المتحدة في مصر تعمل بشكل وثيق مع الهلال الأحمر المصري والسلطات المحلية والشركاء الدوليين لتعزيز جهزيتنا.. ونحن جنبًا إلى جنب مع شركائنا مستعدون الآن لاغتنام هذه الفرصة بهدف تعزيز آثار كل شحنة من المساعدات".

ويتم توفير الإمدادات الإنسانية التي تدخل إلى غزة عبر مصر من مصادر محلية ودولية، ويتم توفير الإمدادات عبر الموانئ البحرية والجوية المصرية قبل نقلها إلى مدينة العريش، حيث تخضع للفحص والتفتيش والتنسيق في المركز اللوجستي التابع للهلال الأحمر المصري، ومن هناك يتم إرسالها إلىداخل قطاع غزة.