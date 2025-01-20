شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يؤدون اليوم امتحان العربى والدين والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف اليوم طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة امتحانات نصف العام الدراسى 2024 / 2025، بمادتى اللغة العربية والخط والإملاء - والتربية الدينية - على أن تخصص العشرين دقيقة الأخيرة للإملاء.. وينشر الخليج 365 جدول امتحانات الشهادة الإعدادية.



جدول امتحانات 3 إعدادي الفصل الدراسي الأول بالقاهرة

السبت 18/ 1 أدى الطلاب امتحان مادتى اللغة الأجنبية - الهندسة، والإثنين 20-1 اللغة العربية والخط والإملاء - والتربية الدينية - تخصص العشرين دقيقة الأخيرة للإملاء، والثلاثاء 21 - 1 الجبر والإحصاء - التربية الفنية، والأربعاء 22-1 – العلوم - الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والخميس 23-1 الدراسات الإجتماعية.