شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الأوروبى يثمن دور الرئيس السيسى فى دعم أمن المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، دور الرئيس عبد الفتاح السيسي المحوري في إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وفي دعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، مؤكداً أن مصر تعد شريكاً هاماً للاتحاد الأوروبي .

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي مع رئيس المجلس الأوروبي الليلة الماضية، وذلك خلال زيارته إلى بروكسل..وطلب رئيس المجلس الأوروبي نقل تحياته للرئيس السيسي .

من جانبه، أشاد الوزير عبد العاطي بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات مع الاتحاد الأوروبي منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية إلى القاهرة في 17 مارس 2024 وصدور الإعلان المشترك حول ترفيع العلاقات للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ورحب بنجاح مؤتمر الاستثمار الذي عقد في يونيو 2024 في القاهرة باعتباره إحدى أولى الفعاليات الرئيسية للشراكة الاستراتيجية والذي ساهم في تشجيع القطاع الخاص الأوروبي بالاستثمار فى مصر، والحرص على التأكيد على الأهمية التي توليها مصر للتنفيذ الكامل لكافة محاور الشراكة الاستراتيجية.

كما رحب الوزير عبد العاطي بالحزمة المالية الأوروبية المقدمة لمصر، وصرف الشريحة الأولى منها بقيمة مليار يورو، وأكد على التطلع لدعم رئيس المجلس الأوروبي لسرعة اعتماد الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو..كما تطرق إلى التعاون المشترك في مجال الهجرة وأهمية ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، من خلال دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبرزاً التحديات والأعباء التي تتحملها مصر في ضوء استضافتها أكثر من 10 ملايين أجنبي.

كما تطرق اللقاء إلى التطورات الإقليمية المتلاحقة، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي جهود مصر الحثيثة التي اضطلعت بها مع كل من قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق وقف النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والأسرى، مسلطاً الضوء على أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده وتنفيذه وفقاً للمراحل والتواريخ المحددة، وأعرب عن التطلع بأن يؤدي تنفيذ الاتفاق إلى تزايد وتيرة النفاذ والتوزيع الآمن للمساعدات الإنسانية على أوسع نطاق في جميع أنحاء قطاع غزة، داعياً الاتحاد الأوروبي لدعم الجهد الإنساني وتقديم المساعدات للقطاع والبدء في مشروعات التعافي المبكر تمهيداً لإعادة إعمار غزة.

وتناول الوزير عبد العاطي محددات الموقف المصري من التطورات في كل من سوريا والسودان والصومال ومنطقة القرن الإفريقى، واستعرض أبعاد قضية الأمن المائي المصري، مشدداً على أنها مسألة لا تهاون فيها.