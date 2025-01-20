شكرا لقرائتكم خبر عن دخول 270 شاحنة مساعدات و11 شاحنة وقود إلى معبرى العوجة وكرم أبو سالم اليوم والان مع تفاصيل الخبر

قال موفد القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل: دخول 270 شاحنة مساعدات و11 شاحنة وقود إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم اليوم وحتى الآن، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأعلنت دول الوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء الماضي، موافقة إسرائيل وحماس، على اتفاق بوقف إطلاق النار في غزة، وصفقة تبادل محتجزين في القطاع، بأسرى في سجون الاحتلال.



