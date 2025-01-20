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دخول 270 شاحنة مساعدات و11 شاحنة وقود إلى معبرى العوجة وكرم أبو سالم اليوم

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دخول 270 شاحنة مساعدات و11 شاحنة وقود إلى معبرى العوجة وكرم أبو سالم اليوم

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمد عبد العظيم

الإثنين، 20 يناير 2025 11:37 ص

قال موفد القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل: دخول 270 شاحنة مساعدات و11 شاحنة وقود إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم اليوم وحتى الآن، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأعلنت دول الوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء الماضي، موافقة إسرائيل وحماس، على اتفاق بوقف إطلاق النار في غزة، وصفقة تبادل محتجزين في القطاع، بأسرى في سجون الاحتلال.


 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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