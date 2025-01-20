شكرا لقرائتكم خبر عن منسق الأمم المتحدة تتفقد جهود مصر فى إدخال المساعدات لقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

تفقد السيدة الينا بان وفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والسيد جون لوك تونجلت مدير المكتب الاقليمي للشرق الأوسط شمال أفريقيا - مكتب الأمم المتحدة للشئون الانسانية (اوتشا)، ومحمود المجدلاوي، مسؤول أول الشؤون الإنسانية - مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية (اوتشا)، والسيدة ألفة، بمكتب الأمم المتحدة للشئون الانسانية (اوتشا)، معبر رفح من الجانب المصري.

تابع الوفد جهود الهلال الأحمر المصري في إدخال الشاحنات المحملة بالمساعدات لقطاع غزة، وسبق زيارة الوفد لمعبر رفح استقبال اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، السيدة الينا بان وفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والوفد المرافق لها.

تأتي هذه الزيارة في إطار بدء تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النيران بقطاع غزة وبدء تدفق المساعدات لمناقشة الاستعدادات لزيادة المساعدات خلال الأيام القادمة.

وأشاد الوفد، بدور مصر الفاعل في حل الأزمة وحجم العمل المقدر في دخول المساعدات.