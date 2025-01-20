شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحان مادة الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

بدأ طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، منذ قليل، أداء امتحان مادة الهندسة، وذلك ضمن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025.

وبلغ عدد المقيدين بامتحان الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة 212 ألفًا و778 طالبًا يؤدون امتحاناتهم داخل 702 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية.

وشدد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالجيزة، على ضرورة الالتزام الكامل بجميع التعليمات المتعلقة بتوزيع الأسئلة وتأمينها، ومتابعة أعمال المراقبة داخل اللجان لضمان النزاهة والشفافية.

وحث القيادات على ضرورة متابعة سير العمل داخل مراكز توزيع الأسئلة وضمان عدم وجود أي تأخير أو تقصير قد يؤثر على سير الامتحانات.

وشدد على منع اصطحاب أى أجهزة إلكترونية، سواء للطلاب أو الملاحظين، داخل اللجان لضمان نزاهة العملية الامتحانية ومنع أي محاولات غش.

وأكد أن المديرية ستلتزم بتنفيذ جميع القوانين المنظمة للعملية الامتحانية بحزم، بما في ذلك قانون 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة الإخلال بالامتحانات.

وأوضح أن أي محاولات للإخلال بالنظام أو التلاعب سيتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المشددة، بما يضمن نزاهة الامتحانات وحماية حقوق الطلاب.