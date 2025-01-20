شكرا لقرائتكم خبر عن تنصيب ترامب.. صلاة فى كنيسة وأداء القسم وخطاب يحدد أولويات الرئاسة..تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يتسلم دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الـ47 للولايات المتحدة، مهام منصبه مساء اليوم بتوقيت القاهرة وذلك بعد أدائه اليمين الدستورية فى حفل تنصيبه فى مبنى الكابيتول.

ويبدأ الرئيس الأمريكى ولايته بمراسم التنصيب وأداء القسم. وعادة ما يجرى تنصيب الرئيس الأمريكى فى 20 يناير. وإلى جانب أداء اليمين الدستورية، تكون هناك احتفالات موسيقية وعروض احتفالية وعدد من المسابقات الرسمية. كما سيؤدى اليمين الدستورية أيضا نائب الرئيس المنتخب جيه دى فانس، وينضم إلى ترامب على المنصة لبدء إدارتهما رسميا.

ويشمل جزء رئيسى من الاحتفال أن يقرأ الرئيس المنتخب اليمين الدستورية : " أقسم رسميًا أنني سأقوم بأداء مهام منصب رئيس الولايات المتحدة بأمانة، وسأبذل قصارى جهدي للحفاظ على دستور الولايات المتحدة وحمايته والدفاع عنه".

ويبدأ اليوم بصلاة فى كنيسة سان جون بلافيت سكوير، وهى كنيسة تاريخية فى واشنطن، يليها تناول الشاى فى البيت الأبيض. وتبدأ العروض الموسيقية والكلمات الافتتاحية على المسرح الرئيسي للحدث، الواقع في الحديقة الغربية لمبنى الكابيتول الأمريكي، في الساعة 09:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، 4 ونصف عصرا بتوقيت القاهرة.

وسيتبع ذلك أداء ترامب وفانس اليمين الدستورية، بالإضافة إلى خطاب التنصيب الذي سيحدد فيه الرئيس أهدافه للسنوات الأربع المقبلة، بعدها سيتوجه ترامب بعد ذلك إلى غرفة الرئيس، بالقرب من قاعة مجلس الشيوخ، للتوقيع على وثائق رئيسية.



