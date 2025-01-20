شكرا لقرائتكم خبر عن صفحات الغش تنشر أسئلة امتحان مادة العربى للشهادة الإعدادية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

نشرت صفحات الغش الإلكترونى أسئلة امتحان أسئلة امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة بعد بدء لجنة الامتحان، كما نشر جروبات الغش أسئلة امتحان مواد العلوم بمحافظة كفر الشيخ والجبر بمحافظة أسيوط .

أكدت المديريات التعليمية على رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية على أهمية ضبط اللجان الامتحانية وعدم السماح بالغش أو تصوير الأسئلة ونشرها على جروبات الغش، مشددة على أن تصوير الأسئلة يعرض الطالب للحرمان من النجاح فى الامتحانات ويحرم من دخول الاختبارات لمدة تصل إلى عامين، مشيرة إلى أهمية عقد امتحانات آمنة لتحقيق العدالة بين الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات.

وبدأ طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي الأول حيث يؤدى قرابة مليون و200 ألف طالب تقييمات الترم الأول فى مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية والعلوم والدراسات الاجتماعية والرياضيات.

الجدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية انطلقت اليوم حيث يتم تقييم الطلاب حسب جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول التى تم إعلانها من قبل المديريات التعليمية حتى 23 يناير 2025.