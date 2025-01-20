شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحان مادة الجبر والإحصاء لطلاب الشهادة الإعدادية فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

بدأ طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، منذ قليل، أداء امتحان مادة الجبر والإحصاء، ضمن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، إذ يؤدي 212 ألفًا و778 طالبًا بالمحافظة امتحاناتهم داخل 702 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية، حتى الخميس الموافق 23 يناير 2025.

ووفقًا لجدول امتحانات الفصل الدراسي الأول المعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، انطلقت لجنة امتحان مادة الجبر والإحصاء في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر لمدة ساعتين، فيما تنطلق لجنة امتحان مادة الهندسة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف وتستمر لمدة ساعتين.

وشددت الإدارات التعليمية على رؤساء اللجان الامتحانية بالتصدى لمحاولات الغش ورصد أي مخالفات من شأنها الإخلال بأعمال الامتحانات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال وقائع الغش.

وأشارت إلى أن أسئلة الامتحانات تخاطب الفهم والتطبيق والتحليل وموزعة على جزئيات المنهج الدراسى للفصل الدراسي الأول، مشيرة إلى أن تقييم الطلاب يعتمد على امتحانيين خلال العام الدراسي بأكمله، أحدهم فى الفصل الدراسي الأول والثانى نهاية العام، حيث أن امتحان الترم الأول مخصص له 140 درجة وهذه الدرجات مكملة لدرجات الطالب فى نهاية العام بواقع 280 درجة مجموع كلي.

وأوضحت أنه يتم حساب درجات الطالب فى المواد الدراسية الأساسية المضافة للمجموع وهى: اللغة العربية، واللغة الأجنبية، والدراسات الاجتماعية، والرياضيات، والعلوم، والدرجات التى يحصل عليها الطالب تؤهله لتنسيق الثانوى العام والفنى بعد نهاية مرحلة التعليم الأساسي أو امتحان الصف الثالث الإعدادى.