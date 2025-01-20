شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى يغادر القاهرة للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس بسويسرا والان مع تفاصيل الخبر

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مطار القاهرة الدولي، متجهاً إلى دافوس بسويسرا، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025".

وتُعقد فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي هذ العام تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي"، وذلك خلال الفترة من 20 حتى 24 يناير الجاري، بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات، وصناع القرار، وممثلي المنظمات الدولية، وكبار الرؤساء والتنفيذيين بالشركات العالمية، وعدد من قادة الأعمال والمبتكرين، ورواد التكنولوجيا، وممثلي الشركات الناشئة.

ومن المقرر أن تشهد مشاركة رئيس الوزراء في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، حضور عددٍ من الفعاليات المهمة ضمن أجندة المنتدى، إلى جانب عقد اجتماعات ولقاءات ثنائية على هامش المشاركة، تجمعه بعددٍ من المسئولين الحكوميين العرب والدوليين، لبحث ومناقشة التحديات الراهنة وتعزيز العمل المشترك، فضلاً عن لقاء عددٍ من رؤساء وممثلي الشركات العالمية في عدة قطاعات حيوية لاستعراض فرص التعاون المشترك، والعمل على جذب الاستثمارات.