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دخول أكثر من 200 شاحنة مساعدات و9 شاحنات وقود معبرى العوجة وكرم أبو سالم

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دخول أكثر من 200 شاحنة مساعدات و9 شاحنات وقود معبرى العوجة وكرم أبو سالم

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمد عبد العظيم

الإثنين، 20 يناير 2025 10:17 ص

قال موفد قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل: دخول أكثر من 200 شاحنة مساعدات و9 شاحنات وقود إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم اليوم وحتى الآن، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وصفقة تبادل المحتجزين والأسرى، في الحادية عشرة صباح أمس الأحد، الذي تبلغ المرحلة الأولى منه 42 يومًا، أعقبه تسليم حماس لثلاث محتجزات إسرائيليات، بجانب إفراج الاحتلال عن 90 أسيرًا فلسطينيًا.

ودخلت مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات المصرية غزة، كما تحمل تجهيزات طبية مخصصة للمستشفيات والوقود الضروري لتشغيل المولدات الكهربائية ومحطات المياه التي يعتمد عليها القطاع، في ظل أزمة حادة بالكهرباء والمياه.

وأعلنت دول الوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء الماضي، موافقة إسرائيل وحماس، على اتفاق بوقف إطلاق النار في غزة، وصفقة تبادل محتجزين في القطاع، بأسرى في سجون الاحتلال.


 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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