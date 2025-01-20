شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة عيد الشرطة الـ 73.. حملة للتبرع بالدم بقطاع الأمن المركزى والان مع تفاصيل الخبر

بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 73 وإستمراراً للدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات لاسيما المساهمة فى رعاية المرضى، نظم قطاع الأمن المركزى بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة.

وأعرب القائمون على الحملة، عن خالص شكرهم وإمتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.