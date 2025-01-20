شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يصل ميناء الإسكندرية لافتتاح مكتب المنظمة البحرية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

وصل منذ قليل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، هيئة السلامة البحرية بميناء الإسكندرية، وذلك لافتتاح مكتب التمثيل الإقليمي للدول العربية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للمنظمة البحرية الدولية.

يحضر الافتتاح كل من اسينيو دومينغير الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، واللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء طارق عبد الله رئيس قطاع النقل البحري، واللواء أحمد حواش رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، وعدد من سفراء الدول العربية والأفريقية.

ومن المقرر أن يجرى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جولة تفقدية لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الاسكندرية عقب افتتاح مكتب التمثيل الاقليمي للدول العربية بمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا.



ويقع المكتب بمقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، بميناء الإسكندرية، وقام بالتوقيع كل من اللواء بحري حسين الجزيري، رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية نيابة عن وزير النقل، ورئيس قطاع التعاون التقني بالمنظمة نيابة عن الأمين العام.

ويتمثل دور المكتب في التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية لإقامة أنشطة التعاون التقني للدول العربية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما يؤدي لرفع قدرات الموارد البشرية البحرية في الإقليم، وبناء كوادر فعالة قادرة على تطبيق صكوك المنظمة البحرية الدولية.

وكانت مصر قًد تقدمت بطلب إنشاء المكتب منذ عام 2019 وبعد جهود حثيثة وتعاون وثيق وتنسيق فعال بين كافة أجهزة الدولة وأهمها وزارة الخارجية والسفارة المصرية بلندن تمت الموافقة عام 2022 خلال الدورة 72 للجنة التعاون التقنى، واعتمد القرار مجلس المنظمة في دورته 128.

وتعد المنظمة البحرية الدولية وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تم انشاؤها عام 1958م، يقع مقرها الرئيسي في لندن بالمملكة المتحدة، ولديها خمسة مكاتب إقليمية في ساحل العاج وغانا وكينيا والفلبين وترينيداد وتوباغو، وتضم 175دولة عضو بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء منتسبين وأكثر من 145 منظمة مراقبة، والمنظمة البحرية الدولية هي الهيئة العالمية المختصة بوضع المعايير المتعلقة بالسلامة والأمن والأداء البيئي للنقل البحري الدولي.