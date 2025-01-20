شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة الشهيد هشام شتا والان مع تفاصيل الخبر

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قبل قليل، انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية بمدرسة الشهيد هشام شتا في العمرانية.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، اليوم الإثنين 20 يناير 2025، امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والهندسة، وذلك ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025.

ووفقًا لجدول امتحانات الفصل الدراسي الأول المعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، انطلقت لجنة امتحان مادة الجبر والإحصاء في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر لمدة ساعتين، فيما تنطلق لجنة امتحان مادة الهندسة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف وتستمر لمدة ساعتين.

واطمأن محافظ الجيزة، خلال جولته على توافر كافة سبل الراحة للطلاب وتحقيق الانضباط داخل وخارج لجان الامتحانات، مشددًا على ضرورة تواجد الزائرة الصحية داخل المدارس للتدخل الفوري في حالة الطوارئ، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات لتأدية الامتحانات على أكمل وجه.

وكلف المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والجهات المعنية بمتابعة جهود رفع كفاءة النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات أولًا بأول، ومنع وجود الإشغالات والباعة الجائلين ومكبرات الصوت لتهيئة بيئة مناسبة تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.