شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يقرر تعديل مسمى لجان التوفيق فى المنازعات لـ6 وزارات والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين قرار المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، بتعديل مسمى لجنتي التوفيق في المنازعات لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزارة التعاون الدولى ليصبح على النحو التالي:

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي:

اللجنة الأولى: وتختص بكل ما يشمل قطاع التخطيط والتنمية الاقتصادية وما يتبعها من جهات، وتباشر أعمالها وتعقد جلساتها في مقرها الحالي بشارع صلاح سالم ناصية شارع الطيران.

اللجنة الثانية: وتختص بكل ما يشمل قطاع التعاون الدولي وما يتبعها من جهات، وتباشر أعمالها وتعقد جلساتها في مقرها الحالي بـ12 شارع واكد متفرع من شارع الجمهورية.

ويعدل مسمى لجان التوفيق في المنازعات لوزارة الخارجية لتصبح على النحو التالي: وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج:

اللجنة الأولى: وتختص بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والمسائل المتعلقة لمن هم من غير العاملين بالوزارة.

اللجنة الثانية: وتختص بنظر الطلبات المقدمة من باقي الأعضاء العاملين بالوزارة والمتعاملين معها.

اللجنة الثالثة: وتختص بنظر الطلبات المقدمة من باقي الأعضاء العاملين بالوزارة والمتعاملين معها، وتباشر أعمالها وتعقد جلساتها في مقرها الحالي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما يعدل مسمى لجان التوفيق في المنازعات الوزارة التجارة والصناعة ووزارة الاستثمار، لتصبح على النحو التالي:

أولاً - وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية:

اللجنة الأولى: وتختص بقطاع التجارة الخارجي، والرقابة على الصادرات المصرية، وهيئة الرقابة على الصادرات، ومركز تنمية الصادرات المصرية، والهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية.

اللجنة الثانية: وتختص بقطاع قطاع التجارة الخارجي، والرقابة على الصادرات المصرية، وهيئة الرقابة على الصادرات، وتباشر اللجنتان عملهما وتعقد جلساتهما في مقرهما الحالي بعمارات أبراج المالية امتداد شارع رمسيس برج رقم (15).

اللجنة الثالثة: وتختص بقطاع الاستثمار وما يتبعه من مراكز وجهات وقطاعات، والهيئة المصرية للرقابة على التأمين، وتباشر أعمالها وتعقد جلساتها في مقرها الحالي بـ8 شارع الطاهرفي عابدين أرض الفوالة خلف بنك مصر القاهرة.

ثانيا: وزارة الصناعة:

اللجان الأولى والثانية والثالثة: وتختص بالقطاعات والجهات التي تتبع وزارة الصناعة، وتباشر أعمالها وتعقد جلساتها في مقرها الحالي بمبنى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بمنطقة وسط البلد - (12) شارع رمسيس محطة جمال عبد الناصر أمام نقابة المحامين بالدور الرابع - القاهرة مقر مصلحة الكيميا سابقا.

كما نشرت الجريدة قرار بتعديل مسمى لجنة التوفيق فى المنازعات لوزارة القوى العاملة لتصبح على النحو التالي:

لجنة وزارة العمل:

وتباشر أعمالها وتعقد جلساتها في مقرها الحالي بالعاصمة الإدارية الجديدة.



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