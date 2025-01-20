شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية فى الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قبل قليل، انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الاعدادية بمدرسة الحي الأول في الشيخ زايد، وذلك ثاني أيام الامتحانات.

واطمأن المحافظ خلال الجولة على انتظام العمل اللجان والالتزام بالمواعيد المحددة لبدء الامتحانات، وتوافر كل التسهيلات، مشددًا على توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب أثناء تأدية الامتحانات وتحقيق الانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأشار محافظ الجيزة، إلى عدد المقيدين بامتحان الشهادة الإعدادية بلغ 212 ألفًا و778 طالبًا يؤدون امتحاناتهم داخل 702 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية.

ووجّه محافظ الجيزة مديرية التربية والتعليم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة للطلاب، مشددًا على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات اللازمة.

وكلف المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والجهات المعنية بمتابعة جهود رفع كفاءة النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات أولًا بأول، ومنع وجود الإشغالات والباعة الجائلين ومكبرات الصوت لتهيئة بيئة مناسبة تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.