شكرا لقرائتكم خبر عن الصليب الأحمر: إطلاق سراح الدفعة الأولى من تبادل الأسرى والمحتجزين عملية معقدة والان مع تفاصيل الخبر

قال الصليب الأحمر: إطلاق سراح الدفعة الأولى من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين كان عملية معقدة وتطلبت تدابير أمنية صارمة لتقليل المخاطر على الجميع، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف الصليب الأحمر: فرقنا مستعدة لمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة حتى إطلاق سراح مزيد من الأسرى والمحتجزين ولم شمل العائلات.

وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وصفقة تبادل المحتجزين والأسرى، أمس الأحد، الذي تبلغ المرحلة الأولى منه 42 يومًا.

وأعلنت دول الوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء الماضي، موافقة إسرائيل وحماس، على اتفاق بوقف إطلاق النار في غزة، وصفقة تبادل محتجزين في القطاع، بأسرى في سجون الاحتلال.