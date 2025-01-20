شكرا لقرائتكم خبر عن دخول 180 شاحنة مساعدات و8 شاحنات وقود لمعبرى العوجة وكرم أبو سالم اليوم والان مع تفاصيل الخبر

قال موفد قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل: دخول 180 شاحنة مساعدات و8 شاحنات وقود إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم اليوم وحتى الآن.

وأعلنت دول الوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء الماضي، موافقة إسرائيل وحماس، على اتفاق بوقف إطلاق النار في غزة، وصفقة تبادل محتجزين في القطاع، بأسرى في سجون الاحتلال.