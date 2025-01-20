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دخول 180 شاحنة مساعدات و8 شاحنات وقود لمعبرى العوجة وكرم أبو سالم اليوم

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دخول 180 شاحنة مساعدات و8 شاحنات وقود لمعبرى العوجة وكرم أبو سالم اليوم

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمد عبد العظيم

الإثنين، 20 يناير 2025 08:56 ص

قال موفد قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل: دخول 180 شاحنة مساعدات و8 شاحنات وقود إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم اليوم وحتى الآن.

وأعلنت دول الوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء الماضي، موافقة إسرائيل وحماس، على اتفاق بوقف إطلاق النار في غزة، وصفقة تبادل محتجزين في القطاع، بأسرى في سجون الاحتلال.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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